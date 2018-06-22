СЕГОДНЯ 10:13 2018-06-22T10:13:29+03:00

Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире Фото: кадр с видео

Молодой человек выразил надежду на то, что сотрудница немецкого СМИ больше никогда не столкнется с таким поведением людей

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Российский болельщик, который в прямом эфире обнял и поцеловал немецкую журналистку Жюльет Гонсалес Теран, извинился за свой «легкомысленный» поступок. Как стало известно, он пришел в московский офис Deutsche Welle (DW) и, связавшись с потерпевшей по Skype, принес ей извинения.

При этом фанат выразил надежду на то, что сотрудница немецкого СМИ больше никогда не столкнется с таким поведением людей. «Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль», - сказал любвеобильный поклонник футбола.

Стоит отметить, что, по данным DW, пострадавшая приняла извинения своего обидчика.

Кстати, напомним о другом случае недостойного поведения во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, ранее аргентинского болельщика лишили права на дальнейшее посещение матчей ЧМ-2018 из-за того, что тот выложил в соцсети видео, на котором просит молодую россиянку, не знающую испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.