Минюст предложит россиянам покупать спиртное в интернете за электронные деньги

СЕГОДНЯ 10:29 2018-06-22T10:29:40+03:00

Это поможет государству регулировать время совершения покупки во исполнение закона о запрете продажи алкогольных напитков ночью

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У россиян скоро может появиться возможность при покупке спиртного в интернете расплачиваться электронными деньгами. С данной инициативой выступило Министерство юстиции России.

Предложение, которое содержится в заключении ведомства о законопроекте, посвященном реализации алкоголя в Сети, стало ответом на поступившее ранее предложение Минфина запретить покупку спиртного в интернете с помощью наличных средств.

По мнению экспертов, инициатива Минфина вполне объяснима: это поможет государству регулировать время совершения покупки во исполнение закона о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время суток.

"Механизм стал бы решением основной серьезной проблемы: одним из аргументов Минздрава против законопроекта о легализации продаж спиртного в Сети был тот факт, что при таком типе реализации невозможно проконтролировать возраст граждан", – пояснил эксперт в интервью газете «Известия».

Напомним, российский Минфин ранее предложил запретить покупку спиртного в интернете с помощью наличных средств. В ведомстве уверены, только платежные карты позволят обеспечить контроль времени доставки, а также объемы проданной алкогольной продукции.

Вдобавок стоит отметить, Минздрав в свое время выступал против законопроекта о легализации продаж спиртного в сети, ссылаясь на тот факт, что продавцу не представляется возможным установить возраст покупателя спиртного.