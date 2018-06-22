В Совфеде отреагировали на санкции Украины против российских партий

СЕГОДНЯ 10:35 2018-06-22T10:35:37+03:00

Как считает сенатор Сергей Цеков, Киев своими действиями вредит сам себе

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали новые украинские санкции против российских партий. В частности, как считает член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, Киев, вводя подобные ограничения, вредит сам себе.

«Если киевские власти разрывают межпартийные связи, которые ранее объединяли Россию и Украину, не дают политикам обмениваться опытом, препятствуют выражению альтернативных мнений касательно происходящего на Украине, то они вредят сами себе», - сказал сенатор в интервью ФАН.

При этом политик уверен, что ощутимого урона нашей стране Киев своими санкциями не наносит.

Причем, как считает парламентарий, у Украины еще есть шанс состояться как успешное государство. По его мнению, для этого ей нужны конструктивный и дружественные отношения с РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент незалежной Петр Порошенко подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении России. Так, в санкционные списки были включены шесть российских политических партий, в том числе «Единая Россия» и ЛДПР.