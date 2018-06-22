Самый жаркий день с начала лета ждет Москву в пятницу

СЕГОДНЯ 10:56 2018-06-22T10:57:10+03:00

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В пятницу, 22 июня, Москву ждет самый жаркий день с начала лета. По прогнозам синоптиков, в последний рабочий день этой недели столбики термометров в столице поднимутся до +31 градуса, при этом осадков в городе не ожидается.

Причем в связи с надвигающейся жарой столичный главк МЧС России даже объявил экстренное предупреждение: спасатели призвали жителей мегаполиса к осторожности и внимательности.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу в Москве ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. Вообще, как прогнозируют метеорологи, 22 и 23 июня температура воздуха в Москве зашкалит за климатические нормы на пять - восемь градусов. Однако до рекордов дело, скорее всего, не дойдет. Максимум для 22 июня держится уже больше века, с 1917 года, и составляет +31,8 градуса.