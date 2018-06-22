Взрыв прогремел в отделении Ощадбанка в Киеве

СЕГОДНЯ 11:19 2018-06-22T11:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу утром, 22 июня, взрыв прогремел в отделении Ощадкабанка, расположенном на улице Героев Севастополя в Киеве, после чего в офисе начался пожар.

Как выяснилось, двое неизвестных бросили взрывное устройство в окно кредитной организации. Причем злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, в настоящее время правоохранители ведут их поиски.

Стоит отметить, что пожар в отделении банка был потушен прибывшими на место сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Как стало известно, внутри помещения сгорела мебель. При этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне взрыв прогремел в одном из ночных клубов украинского города Сумы. Тогда пьяный мужчина, которого не пустили в заведение, проник на второй этаж здания и бросил гранату прямо перед входом в зал. В результате того инцидента пострадали семь человек.