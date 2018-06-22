2018-06-22T11:19:05+03:00
Политика

Взрыв прогремел в отделении Ощадбанка в Киеве

Двое неизвестных бросили взрывное устройство в окно офиса кредитной организации
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция КиеваПолиция КиеваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу утром, 22 июня, взрыв прогремел в отделении Ощадкабанка, расположенном на улице Героев Севастополя в Киеве, после чего в офисе начался пожар.

Как выяснилось, двое неизвестных бросили взрывное устройство в окно кредитной организации. Причем злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, в настоящее время правоохранители ведут их поиски.

Стоит отметить, что пожар в отделении банка был потушен прибывшими на место сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Как стало известно, внутри помещения сгорела мебель. При этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне взрыв прогремел в одном из ночных клубов украинского города Сумы. Тогда пьяный мужчина, которого не пустили в заведение, проник на второй этаж здания и бросил гранату прямо перед входом в зал. В результате того инцидента пострадали семь человек.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
У россиян выросла вера в победу сборной России на ЧМ-2018
Захарова: боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании из Западной Европы
США и Британия потребовали от ФИФА проверить российских футболистов на допинг
Пожар в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве удалось потушить
Минобороны РФ обвинило миссии ОЗХО в Сирии в нарушении конвенции о химоружии
Испания получила первую партию российского газа с Ямала
400 туристов из-за аварии фуникулера оказались заблокированы в горах Швейцарии
Трибунал в Донбассе заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Школьные выпускные в России подстроили под расписание ЧМ-2018
В Сирии возобновляет работу молочная ферма
Самый жаркий день с начала лета ждет Москву в пятницу
В Совфеде отреагировали на санкции Украины против российских партий
Минюст предложит россиянам покупать спиртное в интернете за электронные деньги
Военнообязанные в России получат электронные чип-карты
Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире
Таможенная служба подсчитала сумму незаконно выведенных из экономики России средств
Роскосмос сообщил о скором закрытии проекта «Протон»
ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка
«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ
Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица
В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны