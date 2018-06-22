2018-06-22T11:24:49+03:00
Политика

В Сирии возобновляет работу молочная ферма

Ее владельцы надеются в скором времени открыть собственный завод
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии начала работу молочная фермаВ Сирии начала работу молочная фермаФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В сирийском населенном пункте Месраба, расположенном рядом с Восточной Гутой, возодновила работу крупнейшая ферма по производству молока. В планах владельцев — скорое открытие молочного завода.

Отметим, что до войны на этой ферме содержалось свыше тысячи породистых коров. Однако после того, как боевики были изгнаны хозяевам пришлось начинать все сначала.

«Нам удалось сейчас найти около 50 животных. Молоко в первое время напуганные животные не давали. Лишь сейчас, спустя несколько месяцев после освобождения Восточной Гуты, мы смогли приступить к дойке», — цитирует фермера Аднана аль-Ахама сайт телеканала «Звезда».

Мужчина добавил, что до вторжения террористов его ферме удавалось обеспечивать Сирию 12 тоннами молока ежедневно, а сейчас она может поставлять не более трех тонн молока в день. Однако фермеры не отчаиваются. Они планируют в скором времени закупить порядка 500 высокопородных коров из Европы, чтобы обеспечить молоком местный завод, передает ФАН.

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