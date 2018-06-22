2018-06-22T11:50:48+03:00
Экономика

Испания получила первую партию российского газа с Ямала

Судно доставило в порт 170 тысяч кобометров топлива
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россия поставила Испании первую партию газа с ЯмалаРоссия поставила Испании первую партию газа с ЯмалаФото: REUTERS
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Испания получили первую партию природного газа с Ямала. Танкер «Федор Литке» пришвартовался в порту Мугардос. На его борту было доставлено 170 тысяч кубометров топлива. Предполагается, что такого количества топлива Мадриду хватит на целый месяц.

Отметим, что контракт на поставку газа между странами был заключен на 24 года. За это время Россия поставит испанским потребителям более трех миллиардов кубометров газа.

Ожидается, что ежедневно в порт Мугардос с Ямала будет приходить 37 судов с топливом. При этом весь путь с полуострова в Европу занимает у моряков порядка 11 дней, передает сайт телеканала «Звезда».

По словам испанской стороны, поставки газа с российского полуострова стратегически важны для энергобезопасности всего Юго-Западного региона Европы.

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