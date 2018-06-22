Минобороны РФ обвинило миссии ОЗХО в Сирии в нарушении конвенции о химоружии
В пятницу, 22 июня, в Минобороны РФ заявили, что миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения конвенции о запрещении химического оружия. В частности, как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, специалисты международной организации используют информацию и документы, полученные без выезда к местам предполагаемого применения боевых отравляющих веществ.
Также оборонное ведомство нашей страны обвинило миссию по установлению фактов применения химоружия в Сирии в затягивании сроков расследований в угоду интересам Вашингтона и их союзников. По словам генерал-майора Кириллова, США, Великобритания и Франция пытаются превратить ОЗХО в «политизированную структуру, наделенную полномочиями выносить жесткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей», передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне ОЗХО подготовила доклад, в котором заявила об использовании зарина и хлора в сирийском городе Эль-Латамна. Таким образом организация подтвердила применение боевых отравляющих веществ в арабской республике в марте 2017 года.
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