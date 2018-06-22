Пожар в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве удалось потушить

СЕГОДНЯ 12:09 2018-06-22T12:47:45+03:00

Во время пожара в многоэтажке на Волоколамском шоссе никто не пострадал

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Утром в пятницу, 22 июня, загорелись балконы многоэтажки на северо-западе столицы. Пожар распространился на нескольких этажах. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

По словам очевидцев, возгорание произошло на балконах здания, расположенного по адресу: Волоколамское шоссе, 7Б.

- Звонок от жильцов в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Москве поступил в 10:45, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве. - На место тут же выехали наши пожарно-спасательные подразделения — всего 52 сотрудника на 15 машинах. По прибытии выяснилось, что горят балконы с 10 по 12 этажи. Тушение заняло несколько минут — уже в 11:13 пожар общей площадью в 20 «квадратов» был локализован, а через три минуты — полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Сообщается, что во время пожара в многоэтажке на Волоколамском шоссе из здания эвакуировали 25 жильцов.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. На данный момент все подробности выясняются.

Напомним, что ранее, 15 июня, на Павелецкой набережной загорелся двухэтажный бизнес-центр. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Около ста сотрудников самостоятельно эвакуировались ещё до приезда экстренных служб. Пострадавших и жертв нет.