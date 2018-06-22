2018-06-22T12:20:53+03:00
Политика

Захарова: боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании из Западной Европы

Представитель МИД РФ заявила о готовности передать соответствующие доказательства своим коллегам
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 22 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, откуда у боевиков, базировавшихся в сирийском городе Дума, взялось оборудование для производства химического оружия. По ее словам, обнаруженное в Думе профессиональное оборудование было произведено в Западной Европе.

«Я хотела бы обратить внимание, что та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы», - цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом Захарова заявила о готовности Москвы в рабочем порядке передать коллегам имеющиеся у нее доказательства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне Минобороны РФ предупредило о том, что боевики в Сирии готовят имитацию химической атаки, чтобы дать повод США для нового удара.

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