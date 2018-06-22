У россиян выросла вера в победу сборной России на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:51 2018-06-22T12:51:17+03:00

У россиян выросла вера в победу нашей сборной на ЧМ-2018 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то, что подопечным Станислава Черчесова удастся завоевать чемпионский титул, верят 14% граждан нашей страны

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян после победы нашей сборной над Египтом на чемпионате мира по футболу 2018 года и выяснил, что у граждан РФ выросла вера в нашу команду.

Так, теперь в триумф российской сборной верят 14% россиян (против 11% до начала ЧМ-2018). При этом 25% уверены, что подопечные Станислава Черчесова сыграют в четвертьфинале, а 16% респондентов ждут выхода наших футболистов в полуфинал.

Причем российские болельщики считают, что неплохие шансы на победу на ЧМ-2018 также есть у сборных Бразилии и Германии, им победу предрекают 10% и 8% соответственно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня сборная России со счетом 3:1 обыграла Египет на стадионе “Санкт-Петербург”. Тогда единственный гол в ворота Игоря Акинфеева забили с пенальти.