Иран заявил о намерении выйти из ядерной сделки

СЕГОДНЯ 13:08 2018-06-22T13:08:58+03:00

Если не будет серьезных предложений от Европы, Тегеран покинет договор в ближайшие недели, подчеркнули в МИД исламской республики

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Тегеран намерен до конца июня объявить о собственном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны, который был одобрен шестеркой международных посредников.

Об этом 22 июня заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки», — приводит слова замглавы МИД исламской республики агентство Tasnim .

В продолжении темы, Аракчи не преминул отметить, что если предложение Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана, то выхода из СВПД Тегераном может не последовать.

«У большинства иранцев сегодня нет уверенности в Европе, и Европе нужно много работать, чтобы она появилась», — подчеркнул иранский дипломат.

Глава Белого дома Дональд Трамп в начале мая 2018 года объявил о выходе в одностороннем порядке Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной сделке, достигнутой шестью международными посредниками в 2015 году. Американец объяснил это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия договоренностей.

Европа раскритиковала решение США, так как оно существенно подмывает экономические интересы Старого Света а исламской республике.