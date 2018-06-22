СЕГОДНЯ 13:16 2018-06-22T13:16:55+03:00

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В пятницу, в День памяти и скорби, российский лидер Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Так, солдаты роты Почетного караула установили венок с красно-сине-белой лентой и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», после чего глава нашего государства расправил ленту и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны советских воинах.

Затем же цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Напомним, 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны РФ опубликовало секретные документы начала войны 1941-1945 годов. В частности, среди оцифрованных бумаг приказы высшего командования СССР, наградные листы и трофейная карта с планом «Барбаросса».