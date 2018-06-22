Москвичей предупредили о "дачных пробках" вечером 22 июня

СЕГОДНЯ 13:35 2018-06-22T13:35:30+03:00

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По мнению центра организации дорожного движения (ЦОДД), в пробки в пятницу, 22 июня, вечером попадут все водители, которые поедут по направлению из Москвы в область. Такие затруднения вызваны разгаром дачного сезона и хорошей погодой, .

- Сегодня вечером ожидаются "дачные" пробки - выезжайте из города до 16 или после вечернего часа пик около 22 часов. Хороших выходных, - говорится в сообщении ЦОДД на официальной страничке в twitter.

Самое тяжёлее положение ожидается с 16:00 до 20:00 в районе Щёлковского, Энтузиастов, Ленинградского и Алтуфьевского шоссе, также на Волгоградском проспекте.

Пробки из-за увеличения автомобилей будут ещё на Ленинском проспекте, Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД.

Большое количество транспорта наблюдается на улицах столицы уже на данный момент, следует понимать, что к вечеру их станет только больше.

Чтобы потерять меньше времени в дороге, ЦОДД рекомендует перенести поездку за черту города на внепиковые часы (сегодня это: до 16:00 или после 22:00, а завтра: до 08:30 или после 12:00).

Напомним, что недавно на сайте kp.ru выяснили, почему некоторые жители столицы отказываюися от собственного транспорта и пересаживаются на такси.