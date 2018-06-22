Министр нефти Ирана заявил о планах изменить структуру сделки ОПЕК+

СЕГОДНЯ 13:43 2018-06-22T13:43:10+03:00

При этом Тегеран добивается сохранения своего текущего уровня нефтедобычи

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В пятницу, 22 июня, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане прокомментировал возможность повышения добычи нефти на один миллион баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

Как заметил политик, структуру сделки планируется изменить, однако он не уточнил, что именно будет изменено. «Мы собираемся менять эту структуру», - цитирует министра ТАСС.

При этом Зангане подчеркнул, что Тегеран добивается сохранения своего текущего уровня добычи, составляющего 3,8 миллиона баррелей в сутки. Также исламская республика намерена сохранить и объемы экспорта черного золота. Причем цену нефти в 70 долларов за баррель Иран считает справедливой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал странам-производителям нефти увеличить добычу сырья на один миллион баррелей в сутки. Тогда министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пояснил, что рекомендованный объем предполагается поделить между всеми 24 членами картеля.