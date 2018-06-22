2018-06-22T14:18:03+03:00
Здоровье

Учёные выявили полезную для сердца дозу кофе

В день это - четыре чашки
Александра БУРОВА
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Названа полезная для сердца доза кофеНазвана полезная для сердца доза кофеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Учёные из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне провели исследование и выяснили, что ежедневно употреблять кофе совсем не вредно, для сердца - даже полезно!

Исследователи считают, что напиток способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Такого полезного эффекта можно достигнуть только после того, как в организм поступит достаточное колличество кофеина. По произведённым подсчётам - это четыре чашки кофе, которые необходимо выпить в течении одного дня.

Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

Учёные обнаружили, что вещество, которое содержится в кофеине (белок p27: он присутствует в митохондриях основных клеток сердца) способно улучшить функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов.

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