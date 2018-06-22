МИД РФ попросил Киев посодействовать визиту Москальковой к заключенным

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-22T14:15:59+03:00

Украинские власти уже получили соответствующую ноту и пообещали ее рассмотреть

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Киев получил ноту от министерства иностранных дел России, в которой содержится просьба об оказании содействия визиту на Украину уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Омбудсмен хочет посетить исправительные учреждения и изоляторы, в которых содержатся 50 заключенных граждан нашей страны.

Такое заявление сделала украинская коллега Москальковой Людмила Денисова.

"Первый наш этап — это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", — цитирует омбудсмена "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что в настоящий момент соответствующее прошение находится на рассмотрении.

Денисова также добавила, что в обновленном списке Москальковой нет членов экипажа керченского судна "Норд", которые были задержаны украинскими пограничниками в марте этого года по обвинению в незаконном пересечении границы.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что российский омбудсмен занимается решением данного вопроса. Так недавно она обратилась за помощью к генсеку Совета Европы Турьёрну Ягланду, но тот предложил ей произвести обмен, что невозможно из-за ограничений мандата.