2018-06-22T14:33:56+03:00
Политика

Советские танки Т-72 вернутся в состав ВС Польши

Такие меры связаны с необходимостью быстро и недорого оснастить две новые бронетанковые бригады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша снова вооружится советскими танками‍Польша снова вооружится советскими танками‍Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Советские средние танки Т-72 вновь вернутся на службу в Вооруженные силы Польши. Такое заявление сделал глава Агентства военного имущества республики Кшиштоф Фалковски.

По его словам, речь идет о нескольких десятках танков, которые "помнят ещё времена Варшавского договора". Их должны были модернизировать и продать Иордании, однако в последний момент решили оставить в стране и вернуть в строй.

"Польша приняла решение о строительстве новой тяжелой дивизии и увеличении потенциала механизированных войск на восточном фланге страны. В данный момент у нас нет другой возможности, чтобы быстро и относительно недорого оснастить танками две бронетанковые бригады, которые будут созданы в ближайшее время", - цитирует издание Rzeczpospolita специалиста в области обороны и танкового оружия Войцеха Лучака.

По словам эксперта, танки Т-72 можно относительно быстро улучшить, а также сэкономить на сервисе и обучении экипажей, ведь система подготовки к эксплуатации этих машин существует уже много лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство Польши готово выложить два миллиарда долларов за размещение на своей территории постоянной военной базы США.

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