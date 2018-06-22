Путин пока не планирует посещать матч ЧМ-2018 Россия - Уругвай

СЕГОДНЯ 15:16 2018-06-22T15:16:19+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава нашего государства Владимир Путин пока не планирует посещать матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) между сборными России и Уругвая, который пройдет 25 июня в Самаре.

«Пока в графике президента нет планов посещать матч, у него другие рабочие планы», - цитирует представителя Кремля ТАСС. Между тем Песков заметил, что во время ЧМ-2018 графики подвижны. «С другой стороны в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет», - добавил пресс-секретарь.

Стоит отметить, сборные России и Уругвая уже гарантировали себе выход в плей-офф. Так, как сообщал сайт kp.ru, ранее команда нашей страны одержала победу в игре с Саудовской Аравией (5:0), а затем наши футболисты обыграли Египет со счетом 3:1.