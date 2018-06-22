Киев запретил российскому консулу посетить Вышинского

СЕГОДНЯ 15:37 2018-06-22T15:38:14+03:00

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В пятницу, 22 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что Киев запретил российскому консулу посетить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который в настоящее время находится под стражей в незалежной. По словам омбудсмена, она получила от российского МИД копию соответствующей ноты внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Москалькова отметила, что в ближайшее время собирается попросить свою украинскую коллегу Людмилу Денисову провести ее к Вышинскому, так как сама она пока не может попасть к журналисту, ведь до сих пор не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, а 17 мая городской суд Херсона арестовал главного редактора «РИА Новости Украина» до 13 июля. Как выяснилось, власти незалежной заподозрили журналиста в государственной измене и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

А вскоре Вышинский попросил президента России Владимира Путина о правовой защите. Причем МИД РФ, комментируя это обращение, назвал ситуацию вокруг главреда РИА Новости Украина возмутительной.