2018-06-22T16:00:00+03:00
Политика

Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию

В Кремле прошла встреча Путина с Мун Чжэ Ином
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ ИномПрезидент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ ИномФото: REUTERS
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В пятницу, 22 июня, президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, в ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили обстановку на Корейском полуострове. При этом российский лидер отметил, что Москва вносила и будет вносить посильный вклад в нормализацию ситуации в этом регионе.

А вот глава Южной Кореи в ходе встречи признался, что любит Россию. По его словам, он влюбился в нашу страну после прочтения произведений русских классиков - Льва Толстого и Федора Достоевского. «Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь. Поэтому сейчас меня переполняют чувства», - цитирует Мун Чжэ Ина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, прибывший в РФ с государственным визитом, выступил с трибуны Госдумы перед российскими законодателями. Причем свою речь он начал с того, что РФ «оставила большой след в мировой истории, изменила ее ход, одержав победу в Великой Отечественной войне».

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