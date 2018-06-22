Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-22T16:09:29+03:00

Фернандо Пенови заявил, что не хотел унизить девушку, а сама "шутка" была предназначена "для узкого круга лиц"

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Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови, разместивший в соцсетях видеоролик, на котором он просит юную россиянку говорить на камеру неприличные фразы на испанском языке, извинился за свое недостойное поведение. Мужчина заявил, что не хотел унизить девушку, а сама "дурная шутка" была предназначена "для узкого круга лиц".

"Я приношу извинения за шутку в отношении девушки. Приношу извинения народу Аргентины, России, всем. Моим друзьям, тому месту, где живу, моим детям, матери моих детей. Мне очень стыдно. В действительности я не такой - мне 47 лет, и я добропорядочный гражданин", - заверил Пенови.

По его словам, незадолго до инцидента он выпил пива в компании 14 своих друзей, но не находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, аргентинец давно мечтал о таком "приятном" путешествии и теперь очень расстроен случившимся. На данный момент болельщик пока не знает придется ли ему возвращаться на родину досрочно, передает издание Clarin.

Напомним, что сами аргентинские власти назвали такое поведение своего гражданина "сексистским и неуважительным" и призвали Россию лишить его права на дальнейшее посещение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пенови уже лишили Fan ID.