2018-06-22T16:28:58+03:00
В мире

Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена

Монумент поставят на главном кладбище города
Александра БУРОВА
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В Германии откроют памятник советским гражданам, умершим в пленуВ Германии откроют памятник советским гражданам, умершим в пленуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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22 июня на городском кладбице немецкого города Франкфут-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашизма, умершим во время Великой Отечественной войны в плену и на принудительных работах от голода, нужды и бесчеловечного обращения.

Установка памятного креста стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совфеда и германского бундерата, а также посольства РФ в стране и департамента экономического развития города, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Монумент установят в том месте, где похоронены более 600 советских граждан, их них более 80 человек - дети.

Сам проект подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга, а реализовали его уже в Германии.

Напомним, сегодня, 22 июня, объявлен День памяти и скорби, потому что именно в этот день на территорию нашей страны вторглись фашистские войска Германии и началась Великая Отечественная война.

В связи с этой памятной датой на Крымской набережной Москвы загорелись 1418 свечей (ровно столько дней оставалось с 22 июня 1941 года до 9 мая - дня Победы над фашизмом).

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