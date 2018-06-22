Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
22 июня на городском кладбице немецкого города Франкфут-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашизма, умершим во время Великой Отечественной войны в плену и на принудительных работах от голода, нужды и бесчеловечного обращения.
Установка памятного креста стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совфеда и германского бундерата, а также посольства РФ в стране и департамента экономического развития города, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Монумент установят в том месте, где похоронены более 600 советских граждан, их них более 80 человек - дети.
Сам проект подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга, а реализовали его уже в Германии.
Напомним, сегодня, 22 июня, объявлен День памяти и скорби, потому что именно в этот день на территорию нашей страны вторглись фашистские войска Германии и началась Великая Отечественная война.
В связи с этой памятной датой на Крымской набережной Москвы загорелись 1418 свечей (ровно столько дней оставалось с 22 июня 1941 года до 9 мая - дня Победы над фашизмом).