2018-06-22T16:23:07+03:00
Политика

Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером

Это связано со значительным ростом товарооборота между нашими странами за последний год
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава РФ Владимир ПутинПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Республика Корея является наиболее приоритетным партнером России в Азии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, которая состоялась в Кремле в пятницу, 22 июня.

"Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в последнее время фиксируется "хорошая тенденция" в плане товарооборота между нашими странами. Так, значительный рост этого показателя был зафиксирован в прошлом году и продолжает наблюдаться в 2018-м.

По мнению Путина, объем двусторонней торговли между Россией и Южной Кореей в абсолютных величинах довольно "приличен", но ситуация могла бы обстоять и "получше".

"Я думаю, что мы об этом поговорим", — цитирует РИА Новости президента РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, как оказалось, Мун Чжэ Ин давно мечтал побывать в нашей стране. Он признался, что влюбился в Россию, читая произведения таких русских писателей, как Лев Толстой и Федор Достоевский.

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