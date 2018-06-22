Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери

СЕГОДНЯ 16:31 2018-06-22T16:31:03+03:00

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22 июня принц Уэльский Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуоллская Камилла решили навестить печально известный городок Солсбери.

Как сообщают британские СМИ, прибытие членов королевской семьи связано с их желанием на месте убедиться, что жизнь в местечке понемногу восстанавливается после мартовских событий, когда в местном парке были найдены с признаками отравления Сергей и Юлия Скрипали. В планах Чарльза и герцогини Корнуоллской также намечено общение с местными жителями.

Сообщается, что наследника британского трона с супругой на улицах города встречали сотни жителей Солсбери с британскими флагами в руках. Чарльза и Камилла намерены пообщаться с теми предпринимателями, чьи магазины и рестораны в центральной части Солсбери оказались закрыты в результате действий по обеззараживанию территорий, где были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в Солсбери с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Лондон с первых дней обвинил Москву в причастности к инциденту. В ответ на это, российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет, отмечая несостоятельность предъявленных британцами обвинений.