YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров

СЕГОДНЯ 16:59 2018-06-22T16:59:35+03:00

YouTube позволяет создателям контента общаться со своим сообществом и дает им возможность зарабатывать деньги

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Видеохостинг YouTube представил новый способ монетизации контента: функция Channel Memberships позволит оформить платную подписку на популярные каналы с аудиторией 100 тысяч человек и более. Об этом нововведении сообщил официальный блог YouTube.

Уточняется, что цена ежемесячной подписки составит $4,99. В сообщении также отмечается, что пользователи, оформившие подписку, получат доступ к дополнительному уникальному контенту популярных YouTube-каналов, кастомным эмодзи, эксклюзивным прямым трансляциям.

«YouTube позволяет создателям контента общаться со своим сообществом и дает им возможность зарабатывать деньги, делая то, что им нравится», - заявляется на сайте компании.

Сейчас основным способом монетизации контента на YouTube является реклама перед показом видеоролика. Введения платных подписок становятся тенденцией, встречающейся на многих интернет-платформах. Подобный проект запустила и сеть Facebook, в рамках которого администраторы некоторых групп смогут взимать плату с пользователей за доступ к эксклюзивному контенту.