2018-06-22T16:44:03+03:00
В мире

В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США

В момент инцидента вместе с американцами находились члены одной из бригад оппозиционных сил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сирии обстреляли военных советников коалиции СШАВ Сирии обстреляли военных советников коалиции СШАФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В Сирии неизвестные открыли огонь по военным советникам возглавляемой США международной антитеррористической коалиции и членам одной из бригад так называемой "Сирийской свободной армии". Речь идет об оппозиционно настроенных боевиках, которые дислоцируются недалеко от границы с Иорданией в районе Эт-Танф.

Уточняется, что обстрел был осуществлен в четверг, 21 июня, в зоне деэскалации на юго-востоке республики. Кто именно открыл огонь на данный момент неизвестно, подчеркнул представитель пресс-службы коалиции.

"Ранним вечером 21 июня бойцы "Магавир ас-Саура" и советники коалиции в зоне деэскалации рядом с Эт-Танфом были атакованы неопознанными враждебными силами, находящимися за пределами зоны деэскалации", -- цитирует его ТАСС.

О погибших или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в тот же день восемь жителей Сирии погибли в результате авиаударов, нанесенных самолетами международной коалиции. Еще несколько мирных граждан получили ранения.

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