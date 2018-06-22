Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств

СЕГОДНЯ 17:01 2018-06-22T17:01:30+03:00

Под следствием по этому делу оказалась также супруга политика Пенелопа

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Бывший кандидат в президенты Франции, экс-премьер республики Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа оказались под следствием по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.

Напомним, еще в конце января прошлого года в СМИ появилась информация о том, что жена политика на протяжении нескольких лет числилась его помощницей в парламенте, но фактически лишь получала зарплату. В результате ей удалось получить из госбюджета около 900 тысяч евро.

Кроме того, согласно данным телеканала BFM, самому экс-премьеру инкриминируют еще и сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями.

На данный момент сотрудники антикоррупционного отдела полиции уже завершили расследование по данном делу и передали материалы судебным следователям. Именно они решат, предстанут ли Франсуа и Пенелопа Фийон перед судом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предъявленные политику обвинения помешали его участию в предвыборной кампании на должность президента Франции. Экс-премьер вылетел из нее еще в первом туре.