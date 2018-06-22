Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы

СЕГОДНЯ 17:15 2018-06-22T17:15:57+03:00

В ближайшее время на желтой линии столичного метрополитена откроется сразу семь новых станций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом заявили в столичном стройкомплексе

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Власти Москвы заявили, что скорое открытие нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена значительно разгрузит не простую транспортную ситуацию на западе Москвы. Со слов руководителя стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, открытие движения поездовсущественно облегчит движение по Мичуринскому проспекту и Боровскому шоссе.

«Пуск нового участка городской подземки снизит загрузку двух вылетных магистралей на 15-20%. Также улучшится экологическая ситуация в прилегающих к этим дорогам кварталах», - отметил Хуснуллин.

Как пояснил чиновник, с завершением всех работ на участке от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» вырастет провозная способность всех веток метро, обслуживающих западный сектор Москвы. «Порядка 50% населения этих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций", – заметил Хуснуллин.

Напомним, ветка протяженностью около 14 километров включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Подобный одновременный ввод сразу семи станций столичного метрополитена состоится впервые за последние два десятилетия, пишет сайт «Дни.ру».