2018-06-22T17:21:25+03:00
Происшествия

В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс

Район вокруг места инцидента все еще оцеплен сотрудниками полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мотивы злоумышленника пока неизвестныМотивы злоумышленника пока неизвестныФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина угрожал взорвать лондонский железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс. На данный момент подозрительного гражданина уже задержали и доставили в отделение полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 22 июня, в центре города. Мужчина утверждал, что принес с собой на вокзал взрывное устройство, и готов привести его в действие.

В результате правоохранителям в качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать всех работников и посетителей Чаринг-кросса, злоумышленник же через некоторое время был задержан, сообщили в местной полиции.

Как сообщает "Пятый канал", в настоящий момент сам вокзал и прилегающая к нему территория все еще оцеплены. Мотивы действий мужчины пока неизвестны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июня из-за угрозы взрыва был эвакуирован также центральный железнодорожный вокзал Гамбурга. Причиной инцидента стала утечка хладагента из поврежденной трубы.

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