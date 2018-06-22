Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси

СЕГОДНЯ 17:47 2018-06-22T18:01:14+03:00

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Россельхознадзор отменил запрет, который ввели в начале июня этого года, касающийся молочной продукции, поступающей из Беларуси.

Вместо этого ведомство утвердило список из шести белорусских компаний, которые получат право на поставки. Только в отношении к ним отменяются эти ограничения.

В список включены - "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат" и "Лидский молочно-консервный комбинат".

Эти компании смогут поставлять в Россию молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые, сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую, концентрат сывороточный и молочного белка в таре более 2,5 литров.

Напомним, что ранее на сайте kp.ru, мы писали, что с 6 июня этого года Россельхознадзор ограничил поставку молока и молочной продукции из Белорусии, уточняется, что ограничения распостраняются на продукцию в таре объёмом более 2,5 литра. По данным ведомства, ввозимые на территорию РФ товары не соответствуют требованиям безопасности.