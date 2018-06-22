2018-06-22T18:03:37+03:00
В мире

Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей

Торговая война США со своими ближайшими экономическими партнерами набирает обороты
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон не намерен спокойно созерцать, как партнеры из ЕС выстраивают новые торговые преграды американским компаниям и не дают им полноценного доступа на свои рынки. Об этом 22 июня заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американец пригрозил странам Европейского союза, что США намерены ввести пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран.

«Если эти пошлины и барьеры не будут в скором времени сняты, мы введём пошлины в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США», — написал глава Белого дома в Twitter.

Трамп посетовал, что эта мера будет вынужденной, так как Евросоюз на протяжении долгого времени сохранял пошлины и торговые барьеры в отношении США и их «великолепных компаний и рабочих».

Соединенные Штаты с 1 июня увеличили экспортные пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады, Мексики и еще ряда государств, экспортирующих данную продукцию в страну, серьезно затронув тем самым их экономические интересы. Евросоюз принял ответные меры на эти действия и ограничил ввоз из США ряда американских товаров.

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