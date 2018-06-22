2018-06-22T18:27:36+03:00
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда

В воздухе оказался столб дыма и пепла высотой 2,6 тысяч метров
Александра БУРОВА
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Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километраВокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километраФото: REUTERS
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На вулкане Симмоэ, который расположен в Японии, на острове Кюсю, началось извержение. Сообщается, что он выбросил столб дыма и пепла, их высота составила 2,6 километров. Раскалённые камни из кратера разлетелись на растояние, больше, чем километр. Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километра.

В последний раз он извергался в апреле, после этого отменили и задержали много авиарейсов.

Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километра.

Высота вулкана Симмоэ составляет 1420 метров. В фильме "Живёшь только дважды" о самом знаменитом спецагенте Джеймсе Бонде в этом живописном и опасном месте находилось укрытие злодея Эрнста Ставро Блофельда, который занимался перехватом спутников США и СССР.

Напомним, что неделю назад, 16 июня, в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, высота столба пепла и дыма достигла 4,7 километров. В связи с происшествием, местные власти объявили третий уровень опасности из пяти возможных.

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