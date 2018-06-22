В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
На вулкане Симмоэ, который расположен в Японии, на острове Кюсю, началось извержение. Сообщается, что он выбросил столб дыма и пепла, их высота составила 2,6 километров. Раскалённые камни из кратера разлетелись на растояние, больше, чем километр. Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километра.
В последний раз он извергался в апреле, после этого отменили и задержали много авиарейсов.
Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 километра.
Высота вулкана Симмоэ составляет 1420 метров. В фильме "Живёшь только дважды" о самом знаменитом спецагенте Джеймсе Бонде в этом живописном и опасном месте находилось укрытие злодея Эрнста Ставро Блофельда, который занимался перехватом спутников США и СССР.
Напомним, что неделю назад, 16 июня, в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, высота столба пепла и дыма достигла 4,7 километров. В связи с происшествием, местные власти объявили третий уровень опасности из пяти возможных.