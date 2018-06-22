Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции

СЕГОДНЯ 18:23 2018-06-22T18:23:58+03:00

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Президент России Владимир Путин включил нового главу Счётной палаты Алексея Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции. Соответствующий указ был подписан главой государства в пятницу, 22 июня.

Согласно документу, в антикоррупционный совет и его президиум вошли также помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Что касается Константина Чуйченко, то он был переназначен в совет в новой должности заместителя председателя правительства - руководителя аппарата.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и бывший помощник главы государства Евгений Школов оставили свои посты в антикоррупционном совете, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу Путин завершил серию переназначений руководства своей администрации. Так, например, секретарем Совета безопасности остался Николай Патрушев, уполномоченной по правам ребенка - Анна Кузнецова, а советником президента на общественных началах стал Валентин Юмашев - зять Бориса Ельцина.