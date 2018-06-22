Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-22T18:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Беларусь ограничила ввоз птицы из трех российских регионов: Самарской, Пензенской и Курской областей. Об этом сообщил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

Причиной такого решения стали зарегистрированные случаи заболевания птиц высогопатогенным гриппом.

В связи с этим, с 23 июня 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрещен ввоз корма и кормовых добавок из птицы, корма и кормовых добавок растительного происхождения. Ограничения не коснулись лишь только корма для кошек и собак.

В департаменте также уточнили, что все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию республики отменяются. Тут же отметили необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты всех птицеводческих объектов, всех форм собственности.