2018-06-22T18:45:17+03:00
В мире

Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit

Прекращение производства на территории королевства неминуемо в случае, если Лондон и ЕС не придут к соглашению по ряду пунктов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Airbus может остановить производство самолетов на территории ВеликобританииAirbus может остановить производство самолетов на территории ВеликобританииФото: REUTERS
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Одна из крупнейших авиастроительных корпораций Airbus пригрозила свернуть свое производство на территории Великобритании, если Лондон не сможет договорится в Евросоюзом по ряду условий Brexit.

Речь идет о сохранении доступа королевства к единому рынку и о продолжении его членства в Таможенном союзе с сообществом. Отсутствие данных пунктов в итоговом соглашении о выходе Великобритании из ЕС может привести к серьезным сбоям в работе концерна.

"Brexit имеет серьезные негативные последствия для авиакосмической промышленности Великобритании, и Airbus в частности. Необходимо ускорить принятие мер для смягчения его последствий", - приводятся слова главного операционного директора Airbus Тома Уильямса в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что руководство концерна на протяжении целого года пыталось донести свою озабоченность до британских властей и представитель ЕС, но безуспешно. Теперь компания намерена внимательно отслеживать количество инвестиций в экономику Великобритании и воздерживаться от расширения базы своих партнеров в этой стране.

Напомним, что, по итогам прошедшего в 2016 году референдума, королевство должно выйти из состава Евросоюза не позже 29 марта следующего года, передает сайт kp.ru.

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