Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург

СЕГОДНЯ 19:20 2018-06-22T19:20:37+03:00

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В пятницу, 22 июня, умер Наум Коржавин - известный русский поэт, прозаик, переводчик и драматург. О его смерти сообщила советская и российская певица и поэтесса Вероника Долина.

"Коржавин умер только что", - написала она на своей странице в Facebook.

На момент смерти писателю было 92 года.

Наум Коржавин (настоящая фамилия - Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1944 году он приехал в Москву и на следующий год поступил в Литературный институт имени А. М. Горького. В конце 1947 года его арестовали и приговорили к ссылке в Сибирь как "социально опасный элемент".

Через семь лет Коржавин был амнистирован, вернулся в Москву, где восстановился в вузе, который окончил уже в 1959 году. После этого писатель зарабатывал себе на жизнь переводами, а публиковать собственные стихи в журналах начал в период "оттепели". При содействии Евгения Винокурова вышел его сборник "Годы", а в 1967 году Театр им. К. С. Станиславского поставил пьесу Коржавина "Однажды в двадцатом".

В 1973 году поэт эмигрировал в США и обосновался в Бостоне.