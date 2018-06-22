США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Соединенные Штаты продлили действие санкций в отношении Северной Кореи еще на один год. Соответствующий указ в пятницу, 22 июня, подписал американский лидер Дональд Трамп.
В документе говорится, что речь идет о сохранении ряда ограничительных мер, которые были введены, в основном, еще при президенте США Бараке Обаме. Первый из таких указов датируется еще 2008 годом.
На сайте Белого дома, сообщается о том, что продление данных санкций вызвано риском распространения используемых Пхеньяном материалов для производства ядерного оружия, а также действиями и политикой КНДР в целом.
Отметим, что срок действия ограничительных мер в отношении Северной Кореи должен был истечь 26 июня 2018 года.
Напомним, что еще в начале июня Трамп заявил об отсутствии у него намерений вводить новые санкции в отношении КНДР. Более того, он назвал удачными состоявшиеся ранее исторические переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает сайт kp.ru.