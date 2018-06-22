Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись в Кремле в пятницу, 22 июня.
"Лидеры двух государств договорились продолжать совместные усилия, направленные на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в документе.
Там же подчеркивается, то Путин очень высоко оценил роль Сеула в установлении мира на Корейском полуострове, а Мун Чжэ Ин отметил конструктивную роль Москвы в урегулировании северокорейского кризиса.
По окончанию встречи лидеры стран договорились и дальше продолжать работу по подготовке совместных проектов в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мун Чжэ Ин пытался произвести на россиян самое приятное впечатление. Так, накануне он выступил в Госдуме, где рассказал о своем глубочайшем уважении к Валентине Терешковой, пообщался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата и даже признался России в любви.