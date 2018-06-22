Генассамблея ООН призвала РФ к полному выводу войск из Приднестровья

СЕГОДНЯ 20:30 2018-06-22T20:31:13+03:00

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Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций призвала Россию к немедленному и полному выводу войск, входящих в состав миротворческих сил, с территории Приднестровья. Соответствующий проект резолюции был принял большинством голосов в пятницу, 22 июня.

Его созданием занималась Молдавия в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. Инициативу одобрили 64 страны, против высказались 15 государств, еще 83 - воздержались.

Россия предлагала перенести голосование по проекту для его более тщательного обсуждения, но получила отказ.

"Нынешняя инициатива молдавской делегации, если она будет реализована, идет вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиям по урегулированию в Приднестровье. Будет нанесен серьезный, если не сказать непоправимый, урон репутации Генеральной ассамблеи ООН", - прокомментировал ситуацию первый заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Москва привержена процессу мирного политического урегулирования приднестровского кризиса, в то время как шаги Кишинева носят "деструктивный характер" и идут вразрез с декларируемой Молдавией линией, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в непризнанной республике выступили категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности в регионе, и назвали необъективными попытки Кишинева вывести оперативную группу российский военных из Приднестровья.