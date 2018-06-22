"Пустая трата времени": Асад не видит смысла в переговорах с Трампом

СЕГОДНЯ 21:03 2018-06-22T21:03:38+03:00

Президент Сирии заявил, что диалог Дамаска с Вашингтоном никогда не приносил каких-либо видимых результатов

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Президент Сирии Башар Асад не видит смысла в проведении переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку диалог Дамаска и Вашингтона не приносит результатов аж с 1974 года.

"На данный момент разговоры и обсуждения с американцами — просто пустая трата времени. Мы не хотим говорить с американцами лишь потому, что они американцы. Мы готовы ко всем переговорам, у которых будет результат, но не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем", - заявил глава республики.

Он подчеркнул, что обычно общение с противниками приносит какие-то результаты, но проблема всех президентов США в их попытках в первую очередь отстаивать интересы своих нефтегазовых и оружейных корпораций.

"Они могут говорить вам то, что вы хотите слышать, но делать все наоборот. Ситуация лишь усугубляется, и Трамп — очень яркий пример", - сказал Асад в интервью телеканалу НТВ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отношения между президентами США и Сирии можно назвать довольно напряженными. Так, например, в мае этого года американский лидер назвал своего коллегу "животным".