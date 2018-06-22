2018-06-22T22:08:07+03:00
Политика

В Кремле не исключили, что Путин может принять у себя советника Трампа

Ранее сообщалось, что Джон Болтон планирует посетить Москву в конце июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США Джон БолтонСоветник президента США Джон БолтонФото: REUTERS
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Существует вероятность того, что президент России Владимир Путин встретится с советником своего американского коллеги по национальной безопасности Джоном Болтоном, который намерен посетить в Москву в конце этого месяца. Такое заявление сделал помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Прорабатывается вопрос, но пока неизвестно", - цитирует его ТАСС.

Напомним, что 25—27 июня Болтон планирует посетить Лондон и Рим, где в ходе переговоров с чиновниками будут затронуты вопросы национальной безопасности, а после отправиться в Москву для обсуждения организации возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам самого американского лидера, такой саммит может быть проведен уже в июле. Между тем, в Кремле подчеркивают, что на данный момент не определены ни дата, ни место планируемой встречи.

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