Правительство планирует ввести акциз на смесь для кальянов
Государственная дума рассмотрит законопроект, который подразумевает введение акциза на кальянную смесь и последующее его увеличение. Соответствующий документ в нижнюю палату парламента внесло российское правительство.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Стоит отметить, что в настоящее время данная продукция не облагается налоговым сбором. В случае же принятия документа со следующего года на один килограмм смеси будет предусматриваться акциз в размере 457 рублей, а к 2021 году этот показатель вырастет до 495 рублей, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство РФ планирует также на 10-20% повысить акцизы на сигареты, табачные изделия и некоторые спиртные напитки.