Актриса Анна Ардова находится в больнице на плановом лечении

СЕГОДНЯ 22:45 2018-06-22T22:45:21+03:00

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что 48-летняя артистка была экстренно прооперирована

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Российская актриса Анна Ардова находится в одной из столичных больниц на плановом лечении. Такое заявление сделали в пресс-службе театра имени В. Маяковского.

"Несмотря на то, что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет. В репетициях она тоже не задействована, поэтому и решила пройти плановое лечение сейчас", — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра Олесю Вартанову.

Между тем, ранее в пятницу, 22 июня, в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Ардова была экстренно прооперирована из-за тяжелой болезни. Так, хирургическое вмешательство якобы понадобилось на почке.

Анна Ардова известна своей ролью в популярном ситкоме "Одна за всех", также актриса театра им. Маяковского являлась ведущей телешоу "Форт Боярд".

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с артисткой, в котором та рассказала о процессе съемок сериала "Последний из Магикян" и работе над озвучкой мультфильма "Алиса знает, что делать!".