Причины смерти Наума Коржавина: поэт умер из-за проблем с сердцем
Причиной смерти Наума Коржавина стала острая сердечная недостаточность. Такое заявление сделала дочь известного русского поэта и писателя Елена Рубинштейн.
Она рассказала, что ее отец умер в пятницу, 22 июня. В момент смерти 92-летний мужчина находился дома в окружении родных и близких.
"Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел", - сказала Рубинштейн.
По ее словам, в последнее время поэт довольно плохо себя чувствовал и не мог разговаривать, поэтому никаких последних слов сказано не было. Однако перед самым уходом Наум Моисеевич поцеловал руку дочери, передает ТАСС со ссылкой на саму Елену.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что прощание с артистом состоится в следующую субботу, 30 июня, в церкви американского городка Мейбан штата Северная Каролина. После церемонии тело Коржавина кремируют, а урну с прахом привезут в Россию, где похоронят на одном из московских кладбищ. Такова была воля самого писателя.