2018-06-22T22:58:00+03:00
Общество

Причины смерти Наума Коржавина: поэт умер из-за проблем с сердцем

Дочь русского писателя Елена Рубинштейн назвала причины смерти Наума Коржавина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поэт Наум Коржавин. Фото Алексея Дружинина ИТАР-ТАССПоэт Наум Коржавин. Фото Алексея Дружинина ИТАР-ТАСС
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Причиной смерти Наума Коржавина стала острая сердечная недостаточность. Такое заявление сделала дочь известного русского поэта и писателя Елена Рубинштейн.

Она рассказала, что ее отец умер в пятницу, 22 июня. В момент смерти 92-летний мужчина находился дома в окружении родных и близких.

"Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел", - сказала Рубинштейн.

По ее словам, в последнее время поэт довольно плохо себя чувствовал и не мог разговаривать, поэтому никаких последних слов сказано не было. Однако перед самым уходом Наум Моисеевич поцеловал руку дочери, передает ТАСС со ссылкой на саму Елену.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что прощание с артистом состоится в следующую субботу, 30 июня, в церкви американского городка Мейбан штата Северная Каролина. После церемонии тело Коржавина кремируют, а урну с прахом привезут в Россию, где похоронят на одном из московских кладбищ. Такова была воля самого писателя.

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