Пушков: Вопрос о выводе российских войск их Приднестровья нельзя решить без Тирасполя

СЕГОДНЯ 00:08 2018-06-23T00:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Западные страны и их союзники в ООН не интересуются мнением жителей Приднестровья, обсуждая вопрос о выводе российского миротворческого контингента из этой непризнанной республики.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Твиттер.

«Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнения полумиллиона жителей непризнанной республики. А напрасно: этот вопрос не может быть решён без участия Тирасполя. А пока наши миротворцы — гаранты безопасности жителей Приднестровья», - написал Пушков.

Как сообщал сайт «КП», ранее Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Молдавией резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья без оговорок и предварительных условий. Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 14 при 83 воздержавшихся.

Президент Молдавии Игорь Додон уже прокомментировал инициативу правительства республики, подчеркнув, что резолюция направлена исключительно на дальнейшее обострение отношений с Россией и затягивание политического урегулирования приднестровского конфликта.

Напомним, жители Приднестровья добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика объединится с Румынией. В 1992 году Кишинев попытался решить проблему Приднестровья силой, что привело к вооруженному конфликту и фактическому отделению региона.

В настоящее время в Приднестровье базируется оперативная группа российских войск, которая выполняет миротворческие задачи в соответствии с мандатом ОБСЕ, а также охраняет оставшиеся с советских времен гигантские склады боеприпасов на территории непризнанной республики.

Отметим, что в отличие от решений Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер.