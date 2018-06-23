СЕГОДНЯ 09:24 2018-06-23T09:25:01+03:00

Правительство разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое решение было принято в интересах пассажиров транзитных и задержанных рейсов

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В субботу, 23 июня, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, разрешающий вести гостиничный бизнес на территории аэропортов в интересах пассажиров транзитных или задержанных рейсов.

«Перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через российскую границу, дополнен деятельностью по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов», - говорится на сайте кабмина.

Таким образом, правительство нашей страны разрешило размещать отели в российских воздушных гаванях на территории пунктов пропуска. «Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается», - уточняется в пояснительной записке к подписанному Медведевым документу.

Также там отмечается, что принятое решение должно способствовать развитию гостиничного и других видов бизнеса в аэропортах.

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