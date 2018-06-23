Американские СМИ назвали «роковую ошибку» США в отношении России

СЕГОДНЯ 09:46 2018-06-23T09:46:29+03:00

Как считают журналисты, расширение НАТО на восток посеяло «семена вражды» между странами

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Американские СМИ назвали «самую роковую ошибку» США после холодной войны. Как пишет The National Interest, это расширение НАТО на восток.

По мнению редактора военного раздела издания Дейва Маджумдара, политика альянса ухудшила отношения Москвы и Вашингтона, а расширение военно-политического блока посеяло «семена вражды» между странами. При этом журналист уверен, что именно из-за деятельности НАТО в российском обществе появились «антизападные» настроения.

В статье The National Interest подчеркивается, что экспансия Североатлантического альянса во время президентства Билла Клинтона заложила основы для конфронтации с Москвой, а действия организации при Джордже Буше-младшем опустили российско-американские отношения до уровня «ниже плинтуса».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее даже сам инициатор продвижения НАТО на восток, бывший глава Пентагона Уильям Перри, назвал данный процесс ошибкой.