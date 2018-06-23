Премьера Канады Трюдо оштрафовали за очки

СЕГОДНЯ 09:55 2018-06-23T09:55:04+03:00

Наблюдательный орган по этике Канады счел, что глава правительства нарушил закон о конфликте интересов

Изменить размер текста: A A

Премьер министр Канады Джастин Трюдо не задекларировал подаренные ему очки и тем самым был оштрафован на сумму в 100 канадских долларов. Такое решение после разбирательства вынес Наблюдательный орган по этике Канады, который счел, что глава правительства нарушил так называемый Закон о конфликте интересов.

Как прокомментировала произошедшее пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро, премьер не задекларировал свои солнцезащитные очки из-за «административной ошибки», потому что «форма была неправильно заполнена», сообщает CBC.

Согласно местному законодательству, премьер-министр обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200. Джастин Трюдо не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан.

Отметим, что розничная стоимость очков канадского бренда Fellow Earthlings составляет от $300 до $500.

К слову, в официальном уведомлении Офиса комиссара по вопросам Конфликта интересов и этики, которое публикует издание, указано, что Трюдо уже погасил назначенный ему штраф.