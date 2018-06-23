Умер барабанщик Винни Пол - один из основателей группы Pantera

СЕГОДНЯ 10:02 2018-06-23T10:03:01+03:00

О том, что умер барабанщик Винни Пол, сообщили его коллеги

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 июня, появилась информация о том, что умер барабанщик Винни Пол (настоящее имя - Винсент Пол Эбботт). Как стало известно, один из основателей хеви-метал группы Pantera скончался в возрасте 54 лет.

Печальную новость сообщили коллеги усопшего по музыкальному коллективу. «Винсент Пол Эбботт (Винни Пол) скончался. Он известен как барабанщик таких групп, как Pantera and Hellyeah. В настоящее время никаких дополнительных подробностей нет», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Pantera в Facebook. Также там отмечается, что семья музыканта попросила проявить уважение к их частной жизни.

СПРАВКА «КП»

Винни Пол был одним из основателей группы Pantera. После ее распада в 2003 году вместе с братом Даймбэгом Даррелом основал коллектив Damageplan. Группа прекратила существование после того, как в декабре 2004 года Даррела застрелили прямо на концерте в американском Коламбусе (штат Огайо).